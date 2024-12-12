وزير الثقافة يشهد ندوة احتفاء المجلس الأعلى للثقافة بشادي عبد السلام ويستقبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - د. أحمد فؤاد هَنو: تخصيص قاعات السينما بمتحف الحضارة للشباب وبأسعار رمزية لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام ابتداءً من الشهر القادم

- : أبناؤنا من ذوي الهمم في القلب من اهتمامات الدولة المصرية ووزارة الثقافـة تسعى جاهدة لتقديم المزيد من الفعاليات المُخصصة لهم

حرص الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، على المشاركة في فعاليات الندوة الثقافية "شادي عبد السلام بين التشكيل والعمل الروائي السينمائي"، والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، ضمن فعاليات برنامج وزارة الثقافة "يوم شادي... لرفعة الهوية المصرية"، احتفاء بالقيمة الإبداعية للفنان الراحل.

حيث أقيمت الندوة بالتعاون بين لجنتي السينما، برئاسة هشام عبد الخالق؛ والفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتور هابي حسني، وأدارتها الدكتورة دليلة الكرداني، وسط حضور وتفاعل كبيرين من الشباب.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن الاحتفاء بالفنان الراحل شادي عبد السلام، يأتي تأكيدًا على أهمية تكريم رموزنا الثقافية والفنية الذين أثروا تاريخنا الفني بإنجازات استثنائية، متفردة، حيث إن شادي عبد السلام كان واحدًا من أبرز المبدعين الذين جمعوا بين التشكيل والعمل السينمائي بروح فنية نادرة، وأثروا فينا برؤاهم الإبداعية التي تجاوزت الحدودد واليوم نؤكد من خلال هذه الندوة على ضرورة الحفاظ على إرث هؤلاء المبدعين، والعمل على إبراز دورهم في تشكيل هوية مصر الثقافية والفنية، بما يعزز مكانتنا في العالم.

كما ثمن وزير الثقافة، الحضور المكثف من الشباب لفعاليات الندوة، واهتمامهم بهذه القيمة السينمائية الإبداعية المتميزة، وحثهم على مواصلة البحث عن سبل المعرفة المتعددة، واكتساب المزيد من الخبرات الحياتية التي تصقل قدراتهم ومواهبهم بما يخدم طموحات المجتمع وتقدمه.

كما أكد وزير الثقافة، على تخصيص قاعات السينما بمتحف الحضارة، للشباب، وبأسعار رمزية، لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية والقصيرة والطويلة، ابتداءً من الشهر القادم.

ناقشت الندوة التى شارك بها المخرج والكاتب الدكتور أحمد فؤاد درويش، ومهندسة الديكور الدكتورة شيرين فرغل، الفنان التشكيلي علاء حجازي، الكاتب والناقد محمود عبد الشكور، المعماري الدكتور هابي حسني، ومهندسة الديكور نهاد السيد، عددًا من المحاور والجوانب الإبداعية المرتبطة بالمبدع الراحل شادي عبد السلام، والتي تؤكد تفرد مواهبه وقدراته في مجالات الهمم.