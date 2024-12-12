إلكاي جوندوجان: خسارتنا أمام اليوفي مخيبة جداً

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - أكد إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي أن خسارة فريقه 0-2 أمام جوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، كانت مخيبة جداً، وأوضح جوندوجان في تصريحات بعد المباراة: إنه أمر مخيب للآمال للغاية، أتيحت لنا فرص لتسجيل بعض الأهداف ولكن في الوقت الحالي يبدو الأمر وكأن كل هجمة نستقبلها خطيرة للغاية.

وأضاف: لا أعرف، لدي شعور بأننا في بعض الأحيان نتعامل مع المواجهات الثنائية باستخفاف، فبدلاً من اللعب ببساطة، نعقد الأمور ونفتقد التوقيت المناسب لتسديد الكرة، نفقد الكرة ونمنحهم هجمات مرتدة… نحن مبنيون على الاستحواذ، والاحتفاظ بالكرة، وأن نكون أقوياء، في الوقت الحالي لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا.

وعن الثقة لدى اللاعبين، قال: إنها جزء كبير، ومن الواضح أنها مشكلة ذهنية أيضاً، يمكنك أن ترى ذلك، في بعض الأحيان، نفقد الكرة في حركة واحدة، ونخسر المواجهات الثنائية ونرى أننا نتراجع على الفور، ونفقد الإيقاع، وهم قادرون على كسر إيقاعنا بأسهل الأشياء، إنهم لا يحتاجون حتى إلى فعل الكثير… عليك أن تفعل الأشياء البسيطة بأفضل ما يمكن، اعمل بجد مرة أخرى، هذه هي الطريقة التي تستعيد بها ثقتك، حتى في المباراة إذا أخطأت في شيء، من خلال القيام بأشياء صغيرة وبسيطة تستعيد ثقتك في الوقت الحالي، نحن دائماً نفعل الأشياء الخاطئة.

وقال أيضاً: أشعر أننا نعرف بالضبط ما الخطأ الذي يحدث، إذا نظرت إلى معظم المباريات حتى اليوم، لم نلعب بشكل سيئ، خلقنا فرصاً، فقط أهدرنا فرصة التسجيل، في هذا النوع من المباريات إذا أهدرت فرصة واحدة، فليس من السهل العودة… نحن نعرف ما الخطأ الذي يحدث، إنه مجرد العثور على المفتاح لقلب الأمور لأنه على الرغم من أننا لا نحصل على نتائج، لا يبدو الأمر وكأننا بعيدون عن الهدف… طالما أننا لم نجد تلك النقطة، فسيكون الأمر صعباً، الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله الآن، كل لاعب يحتاج إلى التساؤل عن نفسه، لتقديم أداء أفضل، كيف يمكن للاعب أن يضحي بشكل فردي أكثر للمساهمة في الفريق حتى نتمكن من العودة جماعياً إلى طريقنا.