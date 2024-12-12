الخلطات السبع للحصول على شعر مثل الهنود

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رياض - احمد صلاح - لا شك أن العناية بالشعر، من الأمور ذات الأهمية عند الأشخاص ، سواء أكانوا رجالاً أم نساء ، صغاراً وكبارا ، ومع ضغوط الحياة اليومية من عمل ومسؤوليات ، فإن الانظمة الغذائية التي يعتمدها عامة لا تراعي احتياجات الشعر من العناصر الغذائية ، حتى يبدأ الشعر بالتساقط او ظهور مشاكل بالشعر كالقشرة وغيرها في هذا المقال نسرد لك أفضل 7 وصفات للعناية بالشعر.
الخلطات السبع للحصول على شعر الهنود
وصفة زيت جوز الهند
- وهي من الوصفات الفعالة في رعاية الشعر ، وتغذيته من جذوره ، كما أنه بديل طبيعي للبلسم ، وطريقة سهلة للغاية ، فقط قم بتسخين كم من الزيت.
- وتدليك فروة الرأس بالزيت وتركه فترة من الوقت تصل ل 30 دقيقة ، بعدها قم بغسل الشعر بنوع من أنواع الشامبو ، مع تكرار العملية ستلاحظ تغير واضح في الحصول على تسريحة شعر بسهولة.
وصفة الشاي المر
- وهي وصفة للحصول على شعر لامع حيث يكون مناسب لأصحاب البشرة السمراء ، طريقة استخدامه تكون بشطف الشعر بكمية من مغلي الشاي المر.
- بعدها يتم شطف الشعر من الشاي ، في حين ان اللمعان للشعر الأشقر من خلال استخدام شاي البابونج بنفس الطريقة .
وصفة العسل الأبيض
- أما لتنعيم الشعر الخشن فيتم استخدام خليط من الشامبو مع العسل للحصول على خليط على ترطيب الشعر الجاف وتنعيمه ، فقط قم بوضع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض على كم مناسب من الشامبو للحصول على وصفة الشامبو بالعسل ، ويغسل بهما الشعر .
وصفات الشعر الدهني
وصفة مهروس الأفوكادو
- وهي من الوصفات المغذية للشعر لاحتوائها على فيتامين e والبروتين ، طريقة عمله باستخدام حبة واحدة من الأفوكادو مع طحنها جيداً ، ثم يضاف اليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا مع ملعقة كبيرة من الزبادي يتم خلط المكونات جيداً ،وفردها على الشعر ، مع ارتداء واقي للشعر عند الاستحمام، وترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة ، بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.
وصفة زيت الزيتون
- وهي لترطيب الشعر ، وتنعيمه وتغذيته من جذوره , استخدامه سهل ، وذلك بتدليك الشعر بزيت الزيتون وتركه لمدة ساعة الا ربع ، بعدها يتم غسل الشعر بنوع من الشامبو ، ستلاحظ مع تكرار العملية رطوبة الشعر وقابليته لأي تسريحة بدون صعوبات.
وصفة الشاي الاخضر
- وهي من الوصفات الخاصة بتغذية وتطويله وطريقة عملها بنقع كمية مناسبة من الشاي الأخضر حتى تتخمر ، بعدها يتم توزيعه على الشعر وتدليك الفرو بشكل جيد ، ثم تترك لمدة 20 دقيقة ، وبعدها قم بغسل شعرك ، مع تكرار العمليات ستحصل على شعر صحي ورطب .
وصفة الليمون
- وصفة عصير الليمون ، وهي للقضاء على القشرة ومعادلة مستويات الزيوت الطبيعية في الشعر وكذلك معادلة ال ph الخاص بالشعر ، استخدامه سهل ، حيث يتم عصر ليمونتين في كوب من الماء ، ثم غسل الشعر بأحد أنواع الشامبو وتجفيفه ، ثم يضاف العصير على الشعر ، وتدلك به فروة الرأس ويترك لمدة دقيقتين ، ثم يغسل الشعر بالماء ، يجب تكرار العملية مرتين أسبوعياً ، للحصول على أفضل النتائج.