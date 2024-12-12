انت الأن تتابع خبر الجمعية العامة تعتمد قراراً يدعم الأونروا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، قراراً يدعم وكالة الأونروا الأممية التي تواجه هجوماً من إسرائيل ضد وجودها وولايتها .

وأيد القرار، الذي قدم مشروعه، الأردن ومجموعة من الدول الاعضاء، 159 دولة وعارضته 9 دول فيما صوتت بالامتناع عليه 11 دولة .

وأكدت الجمعية، حسب القرار على دعمها الكامل لولاية وكالة الأونروا في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشجبت الجمعية في قرارها التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول 2024،داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الوكالة، والوفاء بمسؤوليتها تجاهها، والسماح بتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أشكالها بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله، وفي جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها.

وحذرت الجمعية من أية محاولات لتفكيك او تقليص عمليات الوكالة وولايتها مدركة ان أي وقف أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، كما ستكون له آثار على المنطقة.

وأكدت الجمعية ضرورة تقديم التعويضات، وفقا للقـانون الـدولي، عن جميع مـا لحق بـالوكـالـة في الارض الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار، داعية حسب القرار، الامين العام للأمم المتحدة، الى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

كما طلبت من الدول الاعضاء بتمويل ودعم عمليات وكالة الاونروا.