انت الأن تتابع خبر تقارير :حماس توافق على شرطين رئيسيين لإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال نشرته اليوم الخميس، إن حركة حماس، وافقت على شرطين رئيسيين لإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ولفتت الصحيفة إلى أن وسطاء عرب قالوا "إن حماس رضخت لمطلبين رئيسيين لإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، مما أثار الآمال في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى إطلاق سراح بعض الأسرى في غضون أيام على الرغم من الانهيار المتكرر للمفاوضات السابقة.



وقالت "وول ستريت جورنال" إن حماس أبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتا عندما يتوقف القتال.

كما سلمت حماس قائمة بالأسرى، بينهم مواطنون أمريكيون، ستفرج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي لم تفعله منذ الهدنة الأولى في الصراع العام الماضي.



وفي هذا السياق، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن إسرائيل قدمت لحماس الأسبوع الماضي اقتراحا محدثا للتوصل إلى اتفاق، يتضمن "إطلاق بعض من الرهائن الـ100 لدى حماس وبدء وقف لإطلاق النار".



وأكد المسؤولون الإسرائيليون، وفق "أكسيوس" أن الاقتراح قريب مما تم التفاوض عليه في أغسطس الماضي، حيث سيتم التركيز على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.



وقال المسؤولون إن "حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئي".



وقدمت حماس يوم الأحد الماضي، قائمة بأسماء عدد من الأسرى إلى الوسطاء في القاهرة، تشمل مواطنين أمريكيين، ونساء، وأسرى بحالات طبية معقدة، بالإضافة إلى جثث 5 أسرى.



وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن إسرائيل تركز في الوقت الراهن على زيادة عدد المختطفين المفرج عنهم في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، مع الموافقة على الانسحاب التدريجي من محور فيلادلفيا عند الحدود مع مصر، لكنها رفضت مطالب لتقليص وجودها العسكري في مناطق أخرى، بما في ذلك شمال قطاع غزة.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد في محادثة مع نظيره الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء، أن هناك فرصة لإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" في قطاع غزة.