سيلينا غوميز تعلن خطوبتها من بيني بلانكو في العام الماضي تقريبا في هذا الوقت أكدت سيلينا غوميز على وجود علاقة عاطفية تربطها بالمنتج الموسيقي بيني بل إقرأ المزيد

في العام الماضي، تقريباً في هذا الوقت، أكدت سيلينا غوميز على وجود علاقة عاطفية تربطها بالمنتج الموسيقي بيني بلانكو، بعد أن تزايدت الشائعات حولهما، وظل بيني بلانكو طوال العام يظهر كثيراً مع غوميز في الحفلات والمناسبات الفنية، بالإضافة لمشاركة غوميز العديد من الصور لهما عبر إنستغرام، حتى أعلنت النجمة ارتباطهما رسمياً بالخطوبة.

وشاركت النجمة سيلينا غوميز، 32 عاماً، منذ قليل منشوراً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تضمن أربع صور تستعرض فيها خاتم الخطوبة بجلسات مختلفة، بينما كانت الصورة الأخيرة تجمعها بـ بيني بلانكو، البالغ من العمر 36 عاماً، وقد أرفقت غوميز في تعليقها على الصور التالي: "الأبد يبدأ الآن".

بدأت معرفة سيلينا غوميز وبيني بلانكو منذ سنوات بعد تعاونهما في أغنية "I Can't Get Enough" لعام 2019، لكن بدأت علاقتهما العاطفية في يونيو 2023.

في أغسطس 2023، أصدرت غوميز أغنية "Single Soon" التي أنتجها بلانكو، وفي ديسمبر من العام نفسه أكدت علاقتهما عندما أُعجبت بمنشورات حسابات المعجبين على إنستغرام تجمعهما، حتى أنها علقت قائلة: "إنه كل شيء في قلبي"، ثم تؤكد غوميز أكثر وأكثر على العلاقة عندما ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز إيمي 2024 في يناير، وفي الشهر التالي، تحدثت غوميز مع زين لوي من آبل ميوزيك حول علاقتهما.

بعد أن أكدت غوميز علاقتها ببيني بلانكو العام الماضي، لم يتحمس المعجبون ولم يكونوا داعمين للعلاقة الجديدة، الأمر الذي دفعها بشكلٍ غير متوقَّع إلى الجدال مع المتابعين، الذين وصفوا بلانكو بأنه "لا يليق" بها، وكتبت: "لا أفهم.. إذا كنتم تهتمون بي حقاً.. هذا هو سعادتي.. لن أسمح أبداً لكلماتكم أن تقود حياتي أبداً.. أنا انتهيت.. إذا كنتم لا تستطيعون أن تقبلوني في أسعد حالاتي؛ فلا تتواجدوا في حياتي على الإطلاق".