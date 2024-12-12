تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق من اليوم، وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2704.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2744.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 937.55 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 979.91 دولار.
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