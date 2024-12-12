الخميس.. ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وتوقعات بإعلانه شخصية العام بمجلة "تايم"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن دونالد ترامب استغل صورته كرجل أعمال ناجح فى نيويورك ليصبح شخصية شهيرة ونجم تلفزيون الواقع، ثم رئيسا. والآن، فإنه سيحظى بفرصة الاستمتاع بأحد أكثر رموز النجاح بروزا فى المدينة عندما يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك، فى الوقت الذى من المتوقع أنه تعلن فيه مجلة تايم اختياره شخصية العام.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يكون ترامب فى وول ستريت للاحتفال ببدء التداول لهذا اليوم، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر. كما يتم إعلانه شخصية مجلة تايم لعام 2024، وفقا لمصدر مطلع على الاختيار. ورفضت المصادر جميعها الكشف عن هويتها.

وقالت أسوشيتدبرس إن هذه ستكون لحظة هامة من الاعتراف المزدوج بقدر ترامب، الذى ولد ونشأ فى نيويورك وتعامل فى بعض الأحيان مع سوق الأوراق المالية كقياس لمدى الشعبية، والذى طالما أشاد بالدلالات على نجاحه فى عالم الأعمال فى نيويورك وظهوره على أغلفة المجلات، لاسيما مجلة تايم.

وكانت تايم قد اختارت ترامب شخصية عام 2016، عندما تم انتخابه لأول مرة. وكان فى القائمة النهائية لأبرز الشخصيات هذا العام مع نائبة الرئيس كامالا هاريس وإيلون ماسك ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وكيت مديلتون أميرة ويلز.

ورفضت مجلة تايم تأكيد اختيار ترامب، وقال متحدث باسم المجلة إنهم لا يعلنون عن اختيارهم السنوى لشخصية العام قبل الإعلان عنه.

وتشير أسوشيتدبرس إلى أن قرع الجرس يعد رمزا قويا فى الرأسمالية الأمريكية، وفرصة جيدة لالتقاط الصور فى نيويورك. ورغم أن ترامب كان رجل أعمال بالمدينة على مدار عقود، إلا أنه لم يسبق له أن قرع أجراس البورصة.