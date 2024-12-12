انت الأن تتابع خبر معجزة .. تعرف على العشبة العجيبة الجبارة التي تعزز الذاكرة وتعيد العجائز اللى بالعكاز شبابًا بفترة قصيرة!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة الجنكة من أقدم النباتات الحية التي تعود أصولها إلى الصين، وقد حظيت بشهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم بسبب فوائدها الصحية العديدة، وتمتاز هذه العشبة بقدرتها على تحسين الذاكرة وصحة الدماغ، وهو ما أكسبها لقب “عشبة النسيان”

العشبة العجيبة الجبارة التي تعزز الذاكرة

كما تعرف أشجار الجنكة أيضاً باسم “شجرة الذكاء” بفضل خصائصها الفريدة.

تاريخ واستخدامات الجنكة

بدأت زراعة الجنكة في الصين القديمة، ولكن مع مرور الوقت، توسعت زراعتها لتشمل دول أخرى مثل اليابان، ومنذ العصور القديمة، استخدمت الجنكة في الطب الشعبي لحماية الدماغ وتعزيز الذاكرة، وتتوفر الجنكة اليوم في شكل مكملات غذائية تباع في الصيدليات، وهي محبذة للأشخاص الذين يبحثون عن تعزيز صحة الذاكرة والوظائف العقلية.

التركيب الكيميائي والفوائد

تحتوي الجنكة على مكونات كيميائية متعددة تعزز من فعاليتها الصحية، بما في ذلك:

مركبات الفلافونويدات: تعتبر هذه المركبات من العناصر الأساسية في الجنكة ولها خصائص قوية مضادة للأكسدة، وتساعد الفلافونويدات في حماية خلايا الدماغ من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

التربينويدات: تلعب هذه المركبات دور مهم في تحسين الدورة الدموية، حيث تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتقليل “التصاق” الصفائح الدموية، مما يساهم في تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ.

الأبحاث العلمية حول الجنكة

أظهرت الأبحاث أن مستخلص الجنكة يمكن أن يحسن الذاكرة بشكل ملحوظ لدى البالغين الأصحاء، وتشير الدراسات إلى أن الجنكة يمكن أن تعزز الذاكرة، الانتباه، والوظائف العقلية بشكل عام.

الجنكة والخرف