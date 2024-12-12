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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:14 مساءً - وكالات – توقع بنك “جولدمان ساكس” أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستوى 3 آلاف دولارا للأونصة بحلول نهاية عام 2025.
وقال البنك في مذكرة إن ارتفاع الذهب سيحدث حتى لو استمرت قيمة الدولار الأميركي في الارتفاع.
وقال محللون في “جولدمان ساكس” ، الأربعاء، إن الأسواق قد تشهد زيادات في كل من أسعار الذهب وقيمة الدولار في عام 2025، بسبب خفض أسعار الفائدة وعدم اليقين المتزايد.
وبعد ارتفاعه بأكثر من 26% هذا العام، تتحرك أسعار الذهب حاليا عند مستويات 2750 دولارًا للأونصة، ويرى المحللون أنه يمكن لهذا الاتجاه الصاعد أن يستمر.
وقال البنك: “نرفض الحجة الشائعة القائلة بأن الذهب لا يمكن أن يرتفع إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025 في عالم يظل فيه الدولار أقوى لفترة أطول”.
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وتوقع محللو “جولدمان ساكس” أن تُحدد أسعار الذهب بشكل أساسي وفقًا للطريقة التي يخفض بها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
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