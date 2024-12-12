محمد شيمي: خطوات جادة لتحسين أداء مصانع وشركات قطاع الأعمال …

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية الكبرى لمتابعة خطط وبرامج وآليات النهوض بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها، في سبيل تعزيز إنتاجيتها ومن ثمّ تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري في تلك المرحلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة خطة عمل الوزارة بصدد تطوير الشركات التابعة لها ولا سيما تلك المختصة بقطاع القطن والغزل والنسيج.

وقال المهندس محمد شيمي إن هناك خطوات جادة على أرض الواقع وفق مستهدفات الدولة وبرنامج عمل الحكومة بهدف التحسين المستمر لأداء المصانع والشركات الخاضعة للوزارة ومجابهة أية تحديات قد تطرأ.

استعرض وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، موضحًا موقف زراعة المواد الخام ومنها؛ القطن قصير التيلة، والقطن المصري، ومشروع إنتاج البوليستر.

كما استعرض مشروع تطوير الغزل والنسيج، مشيرًا إلى الطاقات الإنتاجية المُستهدفة قبل وبعد التطوير من الغزل، والنسيج، والملابس الجاهزة، والاستثمارات المُنفذة حتى الآن لتطوير جميع مصانع شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءتها، وموضحًا أن التنفيذ بلغ نسبا ومعدلات متقدمة للغاية ما من شأنه النهوض بذلك القطاع.