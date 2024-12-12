تراجع أسعار الذهب العالمية وسط عمليات جني أرباح

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - _ تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق من اليوم وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2704.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:57 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2744.60 دولار، نقلاً عن وكالة “”.

وبحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لـ”سي.إم.إي”، يتوقع المتداولون الآن بنسبة 98.4% خفض “المركزي” الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر، مقارنة باحتمالات بلغت نحو 86% قبل تقرير للتضخم في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر، لكن من غير المرجح أن يثني ذلك “المركزي” الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل.

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وعادة ما يُنظر للذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 31.84 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.2% إلى 937.55 دولار وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 979.91 دولار.