نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024: شبورة كثيفة وتحذيرات عاجلة من الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، خاصة مع ظهور شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة الكثيفة تستمر حتى الساعة 10 صباحًا، مما يؤثر على الرؤية الأفقية ويستوجب الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس العامة

نهارًا:

الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا وصباحًا مبكرًا:

الطقس بارد على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية والتحذيرات

الشبورة المائية:

تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل أحيانًا إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية.

تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل أحيانًا إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية. نصائح الأرصاد: القيادة بهدوء وبسرعات منخفضة. استخدام الإضاءة الأمامية والخلفية للسيارات. اتباع تعليمات المرور. ارتداء ملابس دافئة، خاصة لأصحاب حساسية الصدر.



حالة البحرين

البحر الأبيض المتوسط:

حالة البحر خفيفة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 0.5 و1 متر. البحر الأحمر:

حالة البحر معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

القاهرة: العظمى 22 - الصغرى 14 .

. بنها: العظمى 22 - الصغرى 13 .

. طنطا: العظمى 21 - الصغرى 12.

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: العظمى 23 - الصغرى 11 .

. دمياط: العظمى 23 - الصغرى 16 .

. مطروح: العظمى 22 - الصغرى 11.

شمال الصعيد:

الفيوم: العظمى 22 - الصغرى 9 .

. بني سويف: العظمى 22 - الصغرى 8 .

. المنيا: العظمى 23 - الصغرى 7.

جنوب الصعيد وجنوب سيناء: