نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 5 ساعات عن عدة مناطق غدا الجمعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد افادت إنه في اطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ۱۰۰۰ مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول ٤،٢ كم لتعارض الخط مع اعمال المحور والذي قد تم الإنتهاء من تحويله وهو الامر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

تشير محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة ٥ ساعات غدًا الجمعة الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ من الساعة الثانية عشر ليلًا حتى الخامسة صباح يوم السبت الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤.

وتوضح محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد افادت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي ( طريق اسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفرغطاطي - اللبيني ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - كرداسه )

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء من الأعمال للتسهيل علي المواطنين.

وتنوه محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ( ١٢٥ ) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.

كما تتلقي محافظة الجيزة بلاغات وشكاوي المواطنين علي رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بالأنقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.