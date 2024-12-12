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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن بشري سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن التابلت المدرسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم، رسميًا، عن الإجراءات المتبعة بشأن التأمين على التابلت المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية.
أولا: المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي:
. أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب
. صورة شهادة ميلاد للطالب
. صورة البطاقة الرقم القومي لولى الأمر
. صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت
. صورة معتمدة المحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة
. صورة إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية
. صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي
. الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا
المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي:
. أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب
. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد
. صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر
. صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت
. أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية
. صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية
. صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي
. الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا
. يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته
المستندات المطلوبة لحالات إصلاح التابلت المدرسي:
. أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب
. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد
. صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر
. صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت
. أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة
. أصل فاتورة الاصلاح معتمدة ومختومة من الشركة
. صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية
. صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي