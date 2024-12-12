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التعليم تعلن بشري سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن التابلت المدرسي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن بشري سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن التابلت المدرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم، رسميًا، عن الإجراءات المتبعة بشأن التأمين على التابلت المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية.

أولا: المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي:

. أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب

. صورة شهادة ميلاد للطالب

. صورة البطاقة الرقم القومي لولى الأمر

. صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت

. صورة معتمدة المحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة

. صورة إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية

. صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي

. الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا

المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي:

. أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب

. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد

. صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر

. صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت

. أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية

. صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية

. صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي

. الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا

. يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته

المستندات المطلوبة لحالات إصلاح التابلت المدرسي:

. أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب

. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد

. صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر

. صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت

. أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة

. أصل فاتورة الاصلاح معتمدة ومختومة من الشركة

. صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية

. صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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