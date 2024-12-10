نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبو وعشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة، المواجهة النارية بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

يوفنتوس يواجه مانشستر سيتي في الشامبيونز ليج

ويحتضن ملعب أليانز معقل البيانكونيري، القمة المثيرة بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت صافرة الحكم الفرنسي كليمان توربين.

ويحتل المان سيتي المركز السابع عشر في ترتيب جدول الشامبيونز ليج، برصيد 8 نقاط، بفارق عدد الأهداف عن صاحب المركز التاسع عشر فريق اليوفي، والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

موعد مواجهة يوفنتوس ومانشستر سيتي في الشامبيونز ليج

من المقرر أن تقام مواجهة يوفنتوس ومانشستر سيتي، يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس ومانشستر سيتي الشامبيونز ليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD3.