نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى والطلائع.. وحارس الاتحاد يخرج مصابا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بالتعادل السلبى فى المباراة التى تقام حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وخرج المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 19 مصابًا ولم يستطع إكمال المباراة.

وجاءت إصابة المهدي سليمان بعد التحام بينه وبين كريم طارق لاعب طلائع الجيش سقط على اثره حارس الاتحاد وخرج فى سيارة الإسعاف.

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واشترك صبحى سليمان الحارس الاحتياطى بدلا من المهدى سليمان الحارس المصاب.

وترددت أنباء أن إصابة حارس الاتحاد السكندرى هى كسر فى قصبة القدم.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة خلال النصف ساعة الأولى.

وشهدت الربع ساعه الأخيرة من الشوط الأول تبادل الهجمات بين الفريقين وتصدى صبحى سليمان حارس الاتحاد السكندرى لعده تسديدات لمهاجمى الجيش وأضاع مورو ساليفو لاعب الاتحاد السكندرى فرصة محققة للتهديف من ضربة رأس مرت بجوار مرمى محمد شعبان حارس الطلائع وسيطرت العصبية والخشونه على اداء لاعبى الفريقين فى الدقائق الأخيرة لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.