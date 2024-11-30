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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن التقدم باستئناف رسمي أمس الجمعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ضد الحكم الصادر للبرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" والذي يقضي بحصول المدرب على 819 ألف يورو.

الزمالك يعلن التقدم باستئناف رسمي ضد حكم مستحقات باتشيكو

ويعد الطعن الذي تقدم به نادي الزمالك اليوم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية أخر درجات التقاضي فيما يخص قضية مستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو.

وسينتظر النادي تحديد المحكمة الفيدرالية موعد مناقشة طعن نادي الزمالك.