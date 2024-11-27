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أحمد جودة - القاهرة - أكد آندي روبرتسون مدافع ليفربول أنه وزملاءه لم يتأثروا بتصريحات محمد صلاح نجم الفريق عن إحباطه من إدارة النادي لعدم مفاتحته في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

روبرتسون: لا أرى محمد صلاح حزينا بتواجده في ليفربول

وقال روبرتسون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "بصراحة، كلنا كلاعبين لم ننشغل بما قاله صلاح، وكل ما يمكنني قوله إنه يتصرف باحترافية شديدة طوال الوقت".

وأضاف اللاعب الاسكتلندي "لأكون منصفا، فالأمر نفسه ينطبق على ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وصلاح الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، فكل منهم يركز على الاستعداد للمباراة القادمة بأفضل ما يمكن".

وشدد في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لقد كانوا قادة للفريق هذا الموسم، ولا يتشتت انتباهنا داخل غرفة خلع الملابس بأي شيء آخر".

وأكد روبرتسون "لا أرى أي ملامح حزن على صلاح، بل الابتسامة لا تفارقه يوميا في التدريبات، ويؤدي بكل جدية في صالة الألعاب الرياضية وكذلك على أرض الملعب".

وتابع "إنه أحد أسعد اللاعبين في ملعب التدريب، هذا مؤكد، ويركز بشكل كبير للغاية، وأعتقد أنه يستعد الآن في منزله لمباراة الغد أمام ريال مدريد".

واختتم مدافع ليفربول تصريحاته "هذه عقلية جميع اللاعبين المميزين، وهذا ما يميز أفضل اللاعبين في العالم، وبالتأكيد محمد صلاح ينتمي لهذه الفئة".