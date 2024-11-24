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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي كريم رمزي، إن مباراة الزمالك شهدت حالة من اللوم والمناوشات بين اللاعبين داخل الملعب، وهو ما تعكس حالة الأبيض في اللقاء.

كريم رمزي: لا تنتظروا الكثير من الزمالك.. والأبيض لن يدخل سوق الانتقالات بقوة

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن كان هناك مناوشات ولوم كثير للبولندي ميشالاك بسبب أدائه في المباراة، واللوم وصل إلى غرف خلع الملابس.

وتابع رمزي: اللوم كان أيضًا من جوزيه جوميز للكل اللاعبين بسبب الأداء، والمصري قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز.

وواصل كريم رمزي: لا تنتظروا من الزمالك الكثير لأن الفريق ليس مكتملًا، والإدارة استلمت تركة ثقيلة وديون كبيرة، ولذلك لا يمكن الضغط عليهم.

وأكمل رمزي: جوزيه جوميز حصد بطولتين، لكن بطولة الدوري ذات نفس طويل وتحتاج لعمق في التشكيل، والزمالك لديه مشكلات في كل مراكز الملعب، ونواقص كبيرة، والأبيض يتأثر بغياب عبد الله السعيد وزيزو والجزيري.

واختتم كريم رمزي: الزمالك لن يدخل سوق الانتقالات بقوة، لأن الديون مازالت موجودة، وهناك عدد من اللاعبين على رأسهم زيزو، بجانب جوميز، جميعهم يحتاجون لتجديد عقودهم.

