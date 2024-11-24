نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس ريال مدريد ينتقد بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نائب رئيس ريال مدريد عن فريق بايرن ميونخ واقتصاد الفرق الرياضيه والتتويج بست ألقاب من دوري أبطال أوروبا في عشر سنوات، وانتقد سياسيات الاتحاد الأوروبي والفيفا.

يبحث فريق الريال عن الفوز على ليجانيس وحصد الثلاث نقاط من العودة لمركز الوصافة بـ30 نقطة، خلفًا لبرشلونة المتصدر برصيد 34 نقطة، وتخطي الجار الأتليتي صاحب المركز الثاني حاليًا برصيد 29 نقطة.

يمتلك فريق ريال مدريد فرصة ذهبية لتقليل الفارق مع برشلونة المتصدر، وحال فوزه على ليجانيس وفى المباراة المؤجلة له بالمسابقة سيصل الفارق مع البارسا إلى نقطة، بينما يأتي فريق ليجانيس فى المركز الـ 14 بجدول مسابقة الليجا هذا الموسم، برصيد 14 نقطة.

تصريحات نارية من نائب رئيس نادي ريال مدريد

قال بيدرو لوبيز ( نائب رئيس ريال مدريد ) ان الفوز بدوري أبطال أوروبا 6 مرات في 10 سنوات، يجب أن يكون لديك اقتصاد جيد، لكن بايرن يتمتع باقتصاد جيد وفاز مرة واحدة فقط في عشر سنوات.. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك مدرب رائع مثل أنشيلوتي، لكن السيتي لديه غوارديولا المخترع لـ كرة القدم وفاز سيتي بواحد فقط في 10 سنوات..

يجب أن يكون لديك أيضا لاعبون رائعون، كان باريس سان جيرمان يمتلكهم ولم يفز بأي شيء.. لذا فإن الاختلاف الوحيد والتفسير المنطقي هو أن لدينا رئيسا يدعى فلورنتينو بيريز ".

