انت الأن تتابع خبر موعد مباراة السعودية واندونيسيا Saudi Arabia vs Indonesia في تصفيات كأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من عشاق الرياضة ان يعرفوا موعد مباراة السعودية واندونيسيا اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، حيث يستعد المنتخب السعودي لدخول المباراة الحاسمة ضد المنتخب الإندونيسي في تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2026

موعد مباراة السعودية واندونيسيا

يرغب الجميع ان يعرف موعد مباراة السعودية واندونيسيا اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، حيث ان كل مايسعى إليه الفريق الأخضر في هذه الفترة هو تحقيق الفوز الذي سيزيد من فرصة تأهله، بينما يسعى المنتخب الإندونيسي إلى تحقيق نتيجة مرضية لجماهيره وحتى يتحسن موقفه في مجموعته، وسوف تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة وقطر والأردن، على أن تبدأ بتوقيت القاهرة الساعة الثانية عصرًا، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي ضد إندونيسيا

اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري المتنوع جريدة مانشيت التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي ضد إندونيسيا اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026،

حيث انه من المتوقع أن يبدأ المدير الفني هيرفي رينارد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا بالتشكيلة كما الاتى من خلال السطور القادمة:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد.

الوسط: ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، مصعب الجوير.

الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، مروان الصحفي.

التشكيل المتوقع للمنتخب الإندونيسي ضد السعودية