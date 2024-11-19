4 أعشاب توضع مع الشاي تجعله أكثر فائدة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الشاي من المشروبات المفضلة في جميع أنحاء العالم، حيث يعشقه الكثيرون لمذاقه الرائع وفوائده الصحية المتعددة التي تعود على الجسم.

1. الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل من الأعشاب المفيدة للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تقليل الغثيان والقيء، بالإضافة إلى تخفيف اضطرابات المعدة الناتجة عن دوار الحركة. كما يتميز بفعاليته الكبيرة في تقليل الالتهاب وتعزيز جهاز المناعة، مما يجعله إضافة مثالية إلى الشاي.

2. أوراق الريحان

أوراق الريحان، التي تنتمي إلى عائلة النعناع، هي إضافة رائعة للشاي بعد الوجبات. تساعد هذه الأوراق المجففة في مكافحة التعب الذهني وتوفير الاسترخاء، مما يجعلها مثالية لتحضير شاي مريح ومفيد في نهاية اليوم.

3. النعناع

النعناع هو أحد الخيارات المثالية لإضافة نكهة مميزة إلى الشاي، بالإضافة إلى فوائده في تهدئة عسر الهضم. يمكن مزج بعض أوراق النعناع مع الشاي للاستمتاع بتأثيره العلاجي، كما يعزز النعناع الاسترخاء بفضل خصائصه المهدئة.

4. القرفة

إضافة عود من القرفة إلى كوب الشاي مع قليل من العسل يمكن أن يكون مشروبًا مفيدًا لتنظيم مستويات الكوليسترول وتحسين مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى فوائده الصحية، فإن القرفة تضفي نكهة دافئة ولذيذة تجعل الشاي أكثر تنوعًا.

باختصار، يمكن تعزيز فائدة الشاي بشكل كبير بإضافة بعض الأعشاب المفيدة مثل الزنجبيل، الريحان، النعناع، والقرفة، مما يمنحك مشروبًا لذيذًا وصحيًا في الوقت نفسه.