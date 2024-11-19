عنصر قد يؤدي نقصه في جسمك لإصابتك بنوبة قلبية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

المغنيسيوم يعد من أهم العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض. يلعب دورًا أساسيًا في العديد من العمليات الحيوية، ويتميز بفوائده العديدة التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.

يُعد المغنيسيوم عنصرًا مهمًا لتحسين الحالة المزاجية، حيث يساهم في تعزيز الراحة النفسية والشعور بالاسترخاء. كما يساهم بشكل فعال في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، إلى جانب دوره البارز في بناء العظام، العضلات، والأعصاب، مما يعزز الوظائف الحيوية في الجسم.

لا تقتصر فوائد المغنيسيوم على ما سبق، بل يشمل أيضًا دعم صحة القلب والكلى والقولون. نقص المغنيسيوم في الجسم قد يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب، كما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. لذلك، يُعتبر المغنيسيوم من العناصر الأساسية التي يجب الحفاظ على مستوياته المناسبة في الجسم لضمان صحة القلب.

عند نقص المغنيسيوم أو ضعف امتصاصه في الجسم، قد تتأثر صحة القولون، ما يسبب التهابًا معويًا أو مشكلات هضمية مثل الإسهال. لذا، من الضروري التأكد من توافر كميات كافية من المغنيسيوم لضمان صحة القولون والمعدة.

باختصار، المغنيسيوم هو عنصر أساسي للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، ويؤدي نقصه إلى العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على القلب والقولون وضغط الدم.