انت الأن تتابع خبر الجولة 6.. موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد منتخب فلسطين لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولكل عشاق المنتخب الفلسطيني، سوف نقدم لكم في سطور هذا المقال موعد المباراة، والقنوات الناقلة، وترتيب كل من المنتخبين في المجموعة حتى الآن.

موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية

يستضيف استاد عمان الدولي أحداث مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يحتل صدارة المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 13 نقطة بعد خوض خمس مباريات في البطولة.

وعلى الجانب الآخر، يأتي منتخب فلسطين في المركز السادس والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط، وذلك بعد خوض خمس مباريات في المجموعة، حقق من خلالها تعادلين وتلقى 3 هزائم.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب فلسطين تلقى خسارة في الجولة الخامسة أمام منتخب عمان بنتيجة هدف دون رد، وفي المقابل، حققت كوريا الجنوبية نتيجة إيجابية حيث فازت على منتخب الكويت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وكوريا الجنوبية