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أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة ميرور البريطانية، أن مستقبل اللاعب فينيسيوس جونيور في سانتياغو برنابيو أصبح غامضًا.

بيريز يفكر في التخلي عن فينيسيوس جونيور

قالت الصحيفة: "رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يفكر في التخلي عن الدولي البرازيلي".

وأوضحت: "ينتهي عقد فينيسيوس جونيور في صيف 2027، وكان من المتوقع أن يسعى بطل الدوري الإسباني إلى تمديد عقد اللاعب 24 عامًا، لكن يبدو أن الأمر لن يكون بهذه البساطة كما قد يبدو للوهلة الأولى".

وأضافت: "خاض ريال مدريد بداية صعبة حتى الآن على الرغم من الإضافة الضخمة بضم كيليان مبابي في الصيف، لكن اللاعب الفرنسي عانى من أجل التأقلم، وفشل المدرب كارلو أنشيلوتي في إيجاد طريقة لجعل نجومه المهاجمين يلعبون معًا".

وتابعت: "أبدى مبابي إحباطه بسبب اضطراره للعب في وسط الملعب بدلًا من مركزه المفضل على اليسار، ويشغل فينيسيوس حاليًا هذا الدور في فريق مدريد، لكنه قد يكون في طريقه إلى الرحيل عن برنابيو قريبًا".

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، حذر أنشيلوتي رؤساء النادي في الصيف من وجود عدد كبير جدًا من المهاجمين في الفريق، ونتيجة لذلك يُقال إن نجل بيريز، تشيفو، أصر على بيع فينيسيوس.

أما السبب الثاني هو الوضع المالي غير المستقر للنادي، حيث ترك قرار المضي قدمًا في إعادة بناء ملعب سانتياغو برنابيو، وجائحة كوفيد-19، ريال مدريد في حالة من القلق بشأن حساباته، لذلك فإن بيع فينيسيوس من شأنه أن يسمح لمبابي بالتحرك إلى اليسار، وهو ما قد يحل مشاكل التوازن في الفريق، وهذا السبب الأول الذي يدفع المقربين من بيريز إلى الضغط من أجل بيع اللاعب البرازيلي.