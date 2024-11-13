بنك مسقط يشارك فـي تنظيم بطولة السيد عباس للجولف

بمشاركة 140 لاعبا

ساهم بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، في إنجاح تنظيم بطولة السيد عباس للجولف لهذا العام والتي نُظمت مؤخرًا بملعب نادي غلا للجولف، وشهدت البطولة هذا العام مشاركة واسعة تضم حوالي 140 لاعبًا من لاعبي الجولف في البلاد، وفي ختام فعاليات البطولة قام راعي الحفل فايز محمد رياض، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للجولف، وعبدالله بن حمود الجفيلي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة في مختلف الفئات. وتأتي مشاركة بنك مسقط هذا العام في البطولة من منطلق اهتمامه بدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية، حيث يعد أحد المساهمين والداعمين لإنجاح البطولة لعدة سنوات متتالية بهدف دعم وتشجيع الرياضة وتطوير مهارات اللاعبين في مختلف الأنشطة الرياضية.

وخلال الحفل الختامي للبطولة، ألقى عبدالله بن حمود الجفيلي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط، كلمة أشار فيها إلى الأهمية التي تشكلها هذه البطولة كونها تستقطب كل عام أفضل لاعبي الجولف الهواة من جميع أنحاء السلطنة، كما تشكل أيضا منصة لعرض المواهب الاستثنائية في هذه الرياضة، مضيفًا إننا في بنك مسقط نفتخر بالتزامنا بدعم مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والمساهمة في تعزيز وتطوير المهارات الرياضية من خلال تنفيذ مبادرات متنوعة، مقدمًا الجفيلي جزيل الشكر والتقدير للجنة المنظمة على عملهم المتواصل لضمان نجاح البطولة هذا العام. هذا ويواصل بنك مسقط المشاركة في مختلف المبادرات والأنشطة المجتمعية كجزء من جهوده الرامية إلى تعزيز الشراكة الناجحة مع مختلف الجهات.