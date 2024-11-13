10 ديسمبر القادم.. سحب القرعة وتدشين شعار البطولة الخليجية الـ 41 للأندية بمسقط

بمشاركة 8 أندية وبضيافة نادي عمان

تسحب يوم العاشر من ديسمبر القادم قرعة البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس، التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بنادي عمان خلال الفترة من 15 الى 24 فبراير 2025م، بمشاركة 8 أندية هي نادي عمان والسيب من سلطنة عمان و نادي النور من المملكة العربية السعودية ومن قطر ناديي الريان حامل اللقب والعربي ومن الكويت نادي الكويت ومن الإمارات نادي دبا الحصن ومن البحرين نادي النجمة وذلك بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس الادارة الاتحاد ورئيس واعضاء اللجنة المنظمة وبعض الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية الخليجية المشاركة في البطولة، كما سيشمل حفل سحب القرعة تدشين شعار البطولة، وسيتم تقسيم الأندية المشاركة على مجموعتين تلعب نظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة ويصعد أول وثاني المجموعة إلى المربع الذهبي.

ويقام حفل سحب القرعة على هامش انطلاق بطولة كأس السوبر لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة اليد للمرة الأولى بمشاركة 4 أندية وهي نادي عمان والسيب ومسقط واهلي سداب يوم 10 ديسمبر القادم باقامة مباراتين الأولى تجمع نادي مسقط مع اهلي سداب في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، تليها على نفس الصالة المباراة الثانية بين نادي عمان مع السيب في الساعة الثامنة مساء والفائز من المباراتين يتأهل الى المباراة النهائية التي ستقام يوم 13 ديسمبر القادم بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

وتواصل حاليا اللجنة المنظمة للبطولة كافة استعداداتها وتحضيراتها المكثفة من اجل تجهيز كافة الأمور الخاصة بالبطولة من ناحية أماكن اقامة الفرق وأعضاء اللجنة الفنية للبطولة، وتحديد أماكن تدريبات الفرق وغيرها من التجهيزات الأخرى إلى جانب تشكيل اللجان العاملة.