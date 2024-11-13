اليوم .. انطلاق منافسات مهرجان الشطرنج المدرسي

بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة
ينطلق اليوم الاربعاء المهرجان المدرسي للشطرنج بمشاركة معظم محافظات سلطنة عمان والذي دأبت اللجنة العمانية للشطرنج والاتحاد العماني للرياضة المدرسية على إقامته، وذلك تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد.ويسعى الاتحاد من خلال التعاون مع اللجنة العُمانية للشطرنج إلى إيجاد قاعدة واسعة من الممارسين للعبة من مختلف الفئات العمرية، وذلك إيماناً بأهمية لعبة الشطرنج في تنمية شخصية متوازنة للطالب تملك القدرة على التركيز والصبر والعمل المتواصل على إيجاد حلول استراتيجية جديدة، ومن ضمن أهداف المذكرة إعداد الكوادر (الإدارية والفنية) المؤهلة لقيادة وإدارة النشاط وتنفيذ الأنشطة الخاصة باكتشاف المجيدين وإكساب الطلاب أنماطا صحية سليمة ومستدامة والمساهمة بتوفير البنية الأساسية.
و حددت المحافظات عدد المشاركين وأماكن تنفيذ المهرجان، حيث يشارك من محافظة مسقط ١٦٠ طالب من ٤٠ مدرسة وتقام الفعاليات في المدرسه العصرية، بينما تقام في جمعية المراة العمانية بولاية بركا بمشاركة ١٧ مدرسه تستهدف ١٢٠ طالب وطالبة.
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