فيلم "الملحد" يتصدر التريند.. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد صدور أمس تقرير المفوضين في الدعوى 85645 المقامة من المستشار مرتضي منصور، والذي طالب فيه بإلغاء ترخيص عرض فيلم الملحد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات.

فيلم الملحد

أحداث فيلم "الملحد"

والجدير بالذكر أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع فيلم "الملحد"

ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.