اليوم.. عرض فيلم "السراب" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بمهرجان القاهرة



القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض اليوم، فيلم "السراب"، ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

السراب

فيلم "السراب" روائي تدور أحداثه حول الثري كامل الذي يتزوج من رباب التي تكتشف بعد الزواج أنه عاجز جنسيًا، ويعود ذلك إلى تعلق أمه التي عاش بكنفها بعد انفصالها عن والده، ما يؤثر على حياته الزوجية.

تفاصيل عرض الفيلم

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ١٣٠ دقيقة، في تمام الساعة 9 مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج أنور الشناوي.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.