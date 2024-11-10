نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من حسين الشحات عقب انتهاء أزمته مع الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن تسوية أزمته مع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بعد العناق الذي جمع بينهما في الحفل الذي أقيم أمس السبت.

الشحات يكشف كواليس الصلح مع الشيبي

وفي تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "حارس الأهلي"، قال الشحات: "كنت أرغب في مصافحة محمد الشيبي خلال الحفل، وبعد أن تحدث شقيقي محمد الشحات مع اللاعب، وافق على ذلك، وأمام الجميع تم إنهاء المسألة بشكل نهائي".

وأكد الشحات أنه يتحمل مسؤولية خطأه في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اعتذاره للشيبي كان أمرًا ضروريًا. وأضاف أنه بفضل تدخل بعض الأشخاص تم حل الأمر بشكل نهائي.

واختتم قائلًا: "رضا سليم ساعد في إنهاء الخلاف بيني وبين الشيبي، وأنا سعيد بأن القضية قد انتهت تمامًا خلال الحفل".