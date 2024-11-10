نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، الجدل حول مستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة، مؤكدًا استمراره مع الفريق رغم الشائعات التي تحدثت عن رحيله في يناير المقبل.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال أبو علي: "ما يُقال عن رحيلي في يناير ليس إلا شائعات، وأنا مستمر مع الأهلي لما بعد هذا الموعد".

وأضاف: "اللعب في النادي الأهلي ليس فرديًا، نحن نلعب كفريق، وكل زملائي يساعدونني في تسجيل الأهداف".

وتابع: "لا أعتبر نفسي لاعبًا أجنبيًا، بل أنا فلسطيني مصري، وتركيزي فقط في الملعب، حيث أسعى دائمًا لإسعاد جمهور الأهلي".

يُذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى أن أبو علي تلقى عروضًا أوروبية، ما أثار التكهنات حول رحيله في فترة الانتقالات الشتوية. ويستمر عقده مع الأهلي حتى صيف 2028.