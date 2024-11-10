نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل أجنبي جديد.. الأهلي يتخلى عن نجم الفريق في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو النادي الأهلي استعدادهم للتخلي عن لاعبهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

يسعى الأهلي إما لبيع المدة المتبقية من عقد اللاعب أو السماح له بالرحيل مجانًا في حال تعذر بيعه، وذلك بهدف إفساح المجال لتسجيل لاعب أجنبي جديد في القائمة استعدادًا لبقية منافسات الموسم، خاصة مع اقتراب المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتراجعت مستويات بيرسي تاو بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أصبح يشارك كبديل في ظل تألق طاهر محمد طاهر منذ بداية الموسم، مما دفع إدارة الأهلي إلى التفكير في بيعه.



كما ترغب الإدارة في التعاقد مع لاعب أجنبي أصغر سنًا وأقل راتبًا من بيرسي تاو، يكون قادرًا على تقديم إضافة حقيقية للفريق.

ويذكر أن عقد بيرسي تاو مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد نية لدى الإدارة لتجديده، مما يجعل رحيله خيارًا قريبًا، سواء في يناير أو بعد انتهاء الموسم.