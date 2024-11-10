انت الأن تتابع خبر صدمة للجماهير: سالم الدوسري في المستشفى ومدة غيابه قد تكون كارثية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن لحظة قلق كبيرة لجماهير الزعيم، حيث تم نقل نجم الفريق سالم الدوسري إلى المستشفى بعد إصابته في المباراة. ولم ينتظر الطاقم الطبي لنادي الهلال حتى نهاية اللقاء، بل تم نقل اللاعب بسرعة بعد تعرضه لإصابة قوية في الدقيقة 78 من المباراة.

تفاصيل الإصابة ومدة الغياب المتوقعة

وفقًا للتقارير الأولية، من المتوقع أن يغيب سالم الدوسري عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع، وهو ما سيشكل ضربة قوية للهلال في الفترة المقبلة. الإصابة جاءت نتيجة لتدخل قوي من مدافع الاتفاق، ما أجبر الدوسري على مغادرة الملعب وعدم استكمال اللقاء.

حالة من القلق بين جماهير الهلال