انت الأن تتابع خبر صدمة للجماهير: سالم الدوسري في المستشفى ومدة غيابه قد تكون كارثية ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن لحظة قلق كبيرة لجماهير الزعيم، حيث تم نقل نجم الفريق سالم الدوسري إلى المستشفى بعد إصابته في المباراة. ولم ينتظر الطاقم الطبي لنادي الهلال حتى نهاية اللقاء، بل تم نقل اللاعب بسرعة بعد تعرضه لإصابة قوية في الدقيقة 78 من المباراة.
تفاصيل الإصابة ومدة الغياب المتوقعة
- وفقًا للتقارير الأولية، من المتوقع أن يغيب سالم الدوسري عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع، وهو ما سيشكل ضربة قوية للهلال في الفترة المقبلة. الإصابة جاءت نتيجة لتدخل قوي من مدافع الاتفاق، ما أجبر الدوسري على مغادرة الملعب وعدم استكمال اللقاء.
حالة من القلق بين جماهير الهلال
- الإصابة أثارت قلقا واسعا بين جماهير الهلال على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفريق مقبل على مجموعة من المباريات الهامة في دوري روشن، بالإضافة إلى التحديات المقبلة في البطولات الأخرى. ويزيد من حدة القلق غياب نجم آخر في صفوف الهلال، وهو روبن نيفيز، الذي يعاني من إصابة في الأسابيع الماضية ولم يشارك في المباريات الأخيرة.
- تأتي هذه الإصابات لتزيد من معاناة الهلال في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها الفريق، مما يضع مدرب الفريق وجهازه الفني أمام اختبار صعب في تعويض غياب اثنين من أبرز لاعبي الفريق في المرحلة القادمة.