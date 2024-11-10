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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، السبب وراء استبعاد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، من قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

شوبير يوضح أسباب غياب حسين الشحات عن قائمة منتخب مصر

وأشار شوبير إلى أن المدرب حسام حسن ليس مقتنعًا بشكل كامل بإمكانات الشحات، نظرًا لوجود العديد من اللاعبين في نفس مركزه.

وأضاف شوبير أن من الصعب أن يكون الشحات ضمن تشكيلة المنتخب في ظل وجود حسام حسن كمدير فني بسبب القناعات الفنية للمُدرب.