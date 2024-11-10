نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم: قمة تشيلسي وآرسنال بالبريميرليج.. برشلونة وسوسيداد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم اليوم مجموعة من المباريات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، وإليكم أبرز المباريات والقنوات الناقلة: الدوري الإنجليزي الممتاز نوتينجهام فورست × نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر على قناة beIN Sports HD 2

– الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر على قناة beIN Sports HD 2 توتنهام × إبسويتش تاون – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6

– الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6 مانشستر يونايتد × ليستر سيتي – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1

– الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1 تشيلسي × آرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1 الدوري الإسباني (الليجا) ريال بيتيس × سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

– الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3 ريال مايوركا × أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

– الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 بلد الوليد × أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

– الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2 خيتافي × جيرونا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

– الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 ريال سوسيداد × برشلونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1 الدوري الإيطالي أتالانتا × أودينيزي – الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD Sports 1 HD

– الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD Sports 1 HD فيورنتينا × هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD

– الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD روما × بولونيا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD

– الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD مونزا × لاتسيو – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

– الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD إنتر ميلان × نابولي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD الدوري الألماني أوجسبورج × هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

– الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5 شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

– الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4 هايدنهايم × فولفسبورج – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5 الدوري الفرنسي نيس × ليل – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4

– الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4 رين × تولوز – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2

– الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2 مونبلييه × استاد بريست – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

– الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1 لوهافر × استاد ريمس – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3

– الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3 ليون × سانت إيتيان – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4 دوري القسم الثاني المصري للمحترفين أسوان × سبورتنج – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة 1 on time sport

– الساعة 2:30 ظهرًا على قناة 1 on time sport المنصورة × الداخلية – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة 2 on time sport

– الساعة 2:30 ظهرًا على قناة 2 on time sport راية × القناة – الساعة 5 مساءً على قناة 1 on time sport