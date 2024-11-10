الرياضة

مباريات اليوم: قمة تشيلسي وآرسنال بالبريميرليج.. برشلونة وسوسيداد في الليجا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم: قمة تشيلسي وآرسنال بالبريميرليج.. برشلونة وسوسيداد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم اليوم مجموعة من المباريات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، وإليكم أبرز المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز

  • نوتينجهام فورست × نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر على قناة beIN Sports HD 2
  • توتنهام × إبسويتش تاون – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6
  • مانشستر يونايتد × ليستر سيتي – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1
  • تشيلسي × آرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني (الليجا)

  • ريال بيتيس × سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
  • ريال مايوركا × أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  • بلد الوليد × أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  • خيتافي × جيرونا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  • ريال سوسيداد × برشلونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

  • أتالانتا × أودينيزي – الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD Sports 1 HD
  • فيورنتينا × هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD
  • روما × بولونيا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD
  • مونزا × لاتسيو – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
  • إنتر ميلان × نابولي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

الدوري الألماني

  • أوجسبورج × هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5
  • شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
  • هايدنهايم × فولفسبورج – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي

  • نيس × ليل – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4
  • رين × تولوز – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2
  • مونبلييه × استاد بريست – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1
  • لوهافر × استاد ريمس – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3
  • ليون × سانت إيتيان – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

دوري القسم الثاني المصري للمحترفين

  • أسوان × سبورتنج – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة 1 on time sport
  • المنصورة × الداخلية – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة 2 on time sport
  • راية × القناة – الساعة 5 مساءً على قناة 1 on time sport
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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