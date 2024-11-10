نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم: قمة تشيلسي وآرسنال بالبريميرليج.. برشلونة وسوسيداد في الليجا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم اليوم مجموعة من المباريات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، وإليكم أبرز المباريات والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي الممتاز
- نوتينجهام فورست × نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر على قناة beIN Sports HD 2
- توتنهام × إبسويتش تاون – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6
- مانشستر يونايتد × ليستر سيتي – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1
- تشيلسي × آرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني (الليجا)
- ريال بيتيس × سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
- ريال مايوركا × أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- بلد الوليد × أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
- خيتافي × جيرونا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- ريال سوسيداد × برشلونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
- أتالانتا × أودينيزي – الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD Sports 1 HD
- فيورنتينا × هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD
- روما × بولونيا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD
- مونزا × لاتسيو – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
- إنتر ميلان × نابولي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
الدوري الألماني
- أوجسبورج × هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5
- شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
- هايدنهايم × فولفسبورج – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي
- نيس × ليل – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4
- رين × تولوز – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2
- مونبلييه × استاد بريست – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1
- لوهافر × استاد ريمس – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3
- ليون × سانت إيتيان – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
دوري القسم الثاني المصري للمحترفين
- أسوان × سبورتنج – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة 1 on time sport
- المنصورة × الداخلية – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة 2 on time sport
- راية × القناة – الساعة 5 مساءً على قناة 1 on time sport