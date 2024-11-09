نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إلغاء "الفئات" في عقود اللاعبين بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أنه لا صحة لما تردد حول إلغاء نظام "الفئات" في عقود لاعبي الفريق الأول وتحديد رواتبهم بناءً على العطاء في الملعب، كما ذكر أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق.

وأوضح مصدر مسؤول داخل النادي أن تصريحات حسني كانت خاطئة، وأن القرار الذي اتخذته إدارة الأهلي يقضي بربط راتب كل لاعب بنسبة مشاركته مع الفريق في الفترات الأخيرة، مع الحفاظ على نظام الفئات الثلاثة، التي تحدد راتب اللاعب بناءً على مشاركته في المباريات الأخيرة، وليس استنادًا إلى تاريخه أو نجوميته.

وأشار المصدر إلى أن محمد رمضان يدرس تعديل وتجديد عقود بعض اللاعبين، ويهدف من خلال ذلك إلى الحفاظ على استقرار الفريق وتنظيم الرواتب بطريقة أكثر شفافية.

كما أضاف أن النادي يخطط لتطبيق نفس النظام على اللاعبين الأجانب في المستقبل القريب.