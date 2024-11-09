نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كولر يراوغ بشأن المهاجم الجديد شرط عدم انتقال نجم الأهلي للزمالك.. مرموش يتفوق على "هالاند وصلاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 9- 11- 2024 في السطور التالية:

مارسيل كولر يتهرب من حسم موقف التعاقد مع مهاجم جديد للأهلي

تجنب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، الحديث عن التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من حاجته لدعم خط الهجوم في يناير 2025.

ووفقًا لمصادر، فقد تحاشى كولر الخوض في تفاصيل ما إذا كان النادي سيوقع مع مهاجم جديد أو لا، مشيرًا إلى أن الوقت ما زال مبكرًا لحسم هذه المسألة، خاصةً مع تبقي نحو شهرين على انطلاق ميركاتو يناير.

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شرط وحيد يمنع نجم الأهلي من الانتقال إلى الزمالك

أصبح بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وشك مغادرة القلعة الحمراء بعد أن قررت إدارة النادي عدم تجديد عقده، ما دفعه للتفكير في خياراته المستقبلية والبحث عن عرض مناسب بعد انتهاء تجربته مع الأهلي.

وبحسب صحيفة «كيك أوف» الجنوب إفريقية، فإن أمام بيرسي تاو العديد من الخيارات في حال رحيله عن الأهلي، من أبرزها الانتقال إلى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أو أحد الأندية الخليجية التي لم تكشف الصحيفة عن اسمها، إلا أن اللاعب يفضل العودة إلى أوروبا إذا توافرت له الفرصة.

وأوضحت الصحيفة أن تاو يعتزم مناقشة العروض التي سيحصل عليها في الفترة المقبلة، مع انتظار عرض أوروبي من أجل دراسته مع وكيله. كما أن اللاعب يركز على تحديد خطواته القادمة بعناية.

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الأهلي يفاجئ نجميه بهذا القرار

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات جديدة بشأن ملف مستقبل محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل لاقتراب انتهاء عقده.

وقال عبد الهادي ببرنامجه اللعيب عبر قناة mbc masr: "هل اتخاذ مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرار التجديد لمحمد الشناوي صعب؟".

ورد على ذلك إكرامي الشحات: "لا يوجد صعوبة بالنسبة للتجديد لمحمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ولازم ياخد حقه في التجديد ماديا وهو شايل النادي الفترة اللي فاتت وماشى بخطوات كويسة وممكن يجدد سنتين وهو لسة صغير مش كبير أو ي يعني".

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فليك يثير قلق جماهير برشلونة بشأن لامين يامال

أثار المدرب الألماني هانزي فليك قلق جماهير برشلونة بشأن مشاركة اللاعب الشاب لامين يامال في مباراة الفريق ضد ريال سوسييداد يوم الأحد في الدوري الإسباني.

وأكد فليك، السبت، أن لاعب الوسط الهجومي داني أولمو سيكون جاهزًا رغم تعرضه لوعكة، كما سيتمكن قلب الدفاع الشاب ب أو كوبارسي من المشاركة رغم إصابته بجرح كبير في وجهه خلال الفوز على النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وأضاف فليك قائلًا للصحفيين: "لقد تدرب ب أو معنا طوال الفترة، وقام لامين بتدريبات بدنية على أرض الملعب. خاض لامين العديد من المباريات في الأسابيع الأخيرة، ولذلك اعتنينا به... سنرى حالته غدًا".

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عمر مرموش يتفوق على "هالاند وصلاح" في سباق الدوريات الخميس الكبرى

يتنافس محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، على لقب أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى للموسم 2024-2025.

وفقًا لإحصائيات "أوبتا سبورت"، يحتل هاري كين، نجم بايرن ميونخ، صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف في الدوريات الكبرى بمجموع 17 مساهمة، بينما يأتي عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، في المركز الثاني بإجمالي 16 مساهمة.

قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الموسم الحالي:

هاري كين (بايرن ميونخ): يتصدر القائمة بـ17 مساهمة، حيث سجل 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت): يحتل المركز الثاني برصيد 16 مساهمة، تتضمن 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

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رودي يكشف سبب عدم مباركة جوارديولا له

تحدث رودري نجم خط وسط فريق مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا عن سبب عدم تهنئة بيب جوارديولا له بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية في الحفلة الذي أقيم يوم الإثنين الماضي الموافق 28 اكتوبر بباريس.

توج رودري لاعب خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة 68 التي أقيمت في باريس يوم الإثنين الماضي الموافق 28 اكتوبر.

- هل تلقيت تهنئة بيب جوارديولا بعد الفوز بالكرة الذهبية؟

أجاب رودري: "لا، ليس بعد.. لكنه مثل العديد من الأشخاص الذين يعرفون أنني مغمور بالرسائل وأنه سيرسلها لي فى وقت لاحق. وأعلم أن إنه سعيد للغاية من أجلي.."