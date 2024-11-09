نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر يتهرب من حسم موقف التعاقد مع مهاجم جديد للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجنب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، الحديث عن التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من حاجته لدعم خط الهجوم في يناير 2025.

ووفقًا لمصادر، فقد تحاشى كولر الخوض في تفاصيل ما إذا كان النادي سيوقع مع مهاجم جديد أو لا، مشيرًا إلى أن الوقت ما زال مبكرًا لحسم هذه المسألة، خاصةً مع تبقي نحو شهرين على انطلاق ميركاتو يناير.

وأوضح كولر أن التعاقدات الصيفية الأخيرة تحتاج إلى بعض الوقت للانسجام مع الفريق، مؤكدًا رضاه عن الصفقات الجديدة التي انضمّت، وهم: المغربيان يحيى عطية الله وأشرف داري، بالإضافة إلى يوسف أيمن وعمر الساعي.

وفي ظل التقارير التي تفيد برغبة الأهلي في تعزيز صفوفه خلال يناير، فمن المنتظر أن يُعاد فتح ملف التعاقدات في الأسابيع المقبلة لتحديد ما إذا كان النادي سيتحرك نحو ضم لاعبين جدد أم سيغلق الباب أمام صفقات أخرى.