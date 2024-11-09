نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودري منتقدًا ريال مدريد: هذا لا يصح من النادي الأفضل بالعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد رودري نجم خط وسط فريق مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا عدم حضور ريال مدريد حفلة الكرة الذهبية الذي أقيم يوم الإثنين الماضي الموافق 28 اكتوبر بباريس.

توج رودري لاعب خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة 68 التي أقيمت في باريس يوم الإثنين الماضي الموافق 28 اكتوبر.

كان ريال مدريد غاب عن حفلة الكرة الذهبية، بعد أن علم من فريق مانشستر سيتي أن فينيسيوس جونيور لن يفوز بها والتي اعتبرها "الملكي اهانة، بل أصدر إدارة النادي بيان" إلى فرانس فوتبول، ملخصه "الكرة الذهبية لم تعد موجودة بالنسبة لنا.

تصريحات نارية من رودري

قال ‏رودري عن عدم حضور ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية: ‏"ماذا تريدون مني أن أقول؟ هل كنت أتمنى أن يحضر الجميع؟ بالطبع كنت أتمنى ذلك. فقد غاب عن الحفل الثاني والثالث والرابع. نريد أن يحضر أفضل اللاعبين على وجه الأرض في ليلة كهذه. لم يحضر أفضل فريق في العام الحفل، على الرغم من حصول أفضل مدرب وأفضل هداف على الجائزة." ⁦

أضاف‏ رودري ( لاعب مانشستر سيتي ) بعد الفوز بالكرة الذهبية: " تلقيت العديد من الرسائل للتهنئة، ولكن أول شخص ردّيت عليه هو إنيستا، إنه أفضل لاعب إسباني على الإطلاق وكان يستحق أن يفوز بالكرة الذهبية ".