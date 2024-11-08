انت الأن تتابع خبر عمر مرموش يواصل التألق في أوروبا ويقترب من صدارة هدافي الدوري الألماني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل النجم المصري عمر مرموش تألقه مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في مختلف البطولات.

قاد مرموش فريقه إلى تحقيق فوز مهم على سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي، في المباراة التي أُقيمت أمس.

وشارك مرموش في 15 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم، مسجلاً 13 هدفاً وصانعاً لـ9 تمريرات حاسمة. ويحتل مرموش المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف، بفارق هدف واحد عن المتصدر هاري كين الذي سجل 11 هدفاً.

كما يعتبر مرموش ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولات الأوروبية خلال الموسم الحالي، برصيد 22 مساهمة (أهداف وصناعة) خلف الإنجليزي هاري كين الذي يمتلك 25 مساهمة.