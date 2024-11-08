نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الأقصر والمدينة المنورة والنصر التعدين بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز الأقصر والمدينة المنورة والنصر التعدين بالقسم الثاني

أختتمت اليوم منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب '، حيث شهدت الجولة مواصلة النصر للتعدين والأقصر نتائجهم الجيدة وتلقى سوهاج الهزيمة الثانية على التوالى فيما اهتزت الشباك 9 مرات خلال 5 مباريات بجولة شهدت تعادل سلبي وحيد.



حيث سقط كيما اسوان فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه المدينة المنورة، ليتوقف رصيد كيما اسوان عند 3 نقاط بالمركز العاشر فيما ارتفع رصيد المدينة المنورة للنقطة 9 بالمركز الرابع.

ونجح النصر للتعدين فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام ضيفه الالمونيوم، ليرتفع رصيد التعدين للنقطة 11 بالمركز الثانى فيما توقف رصيد الالمونيوم عند 9 نقاط بالمركز الثالث.

وحقق قوص فوزا هاما بهدف نظيف أمام ضيفه شبان قنا، ليرتفع رصيد قوص للنقطة 4 بالمركز التاسع فيما توقف رصيد شبان قنا عند 5 نقاط بالمركز السادس.

وحقق الاقصر فوزا كبيرا بنتيجة 4/2 أمام ضيفه مركز شباب سوهاج، ليرتفع رصيد الأقصر للنقطة 11 بالمركز الأول فيما توقف رصيد مركز شباب سوهاج عند 5 نقاط بالمركز السابع.



وتعادل طهطا أمام ضيفه مكادى سلبيا، ليرتفع رصيد طهطا للنقطة 7 بالمركز. السادس فيما ارتفع رصيد مكادى للنقطة 4 بالمركز الثامن.