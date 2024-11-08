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أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر والرياض اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × الرياض Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024.. تشهد الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي مواجهة نارية بين فريق النصر وفريق الرياض اليوم، الجمعة 8 نوفمبر 2024. وتتجه الأنظار إلى هذه المباراة المثيرة، حيث يسعى النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق فوز هام بعد تعادله الأخير أمام الهلال.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والرياض من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة النصر والرياض اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مباراة النصر والرياض

وتستعد جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية والعالم العربي لمشاهدة المباراة التي ستُقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض. يأمل النصر في تحقيق فوز يضعه في موقف أفضل في ترتيب الدوري، بينما يدخل الرياض المباراة بحماس وطموح لتحقيق نتيجة إيجابية مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة الرياض والنصر والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. سيتم بث اللقاء عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، وتحديدًا على قناة SSC Extra 2 HD، مع تعليق مشاري القرني.

تشكيل النصر المتوقع ضد الرياض

من المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بتشكيل قوي على النحو التالي:

- حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

- خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - نواف بوشل.

- خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو - تاليسكا.

- خط الهجوم: أنجيلو - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

يسعى مدرب النصر إلى وضع التشكيلة الأمثل التي تشمل أفضل لاعبي الفريق في الخطوط الهجومية والوسط لتحقيق الفوز المطلوب.

تاريخ مواجهات النصر والرياض

شهدت آخر مواجهتين بين النصر والرياض تقاسم الفريقين الفوز، حيث فاز كل فريق في مباراة من المباريات السابقة. هذا يجعل المباراة الحالية حاسمة ومثيرة، إذ يسعى كل فريق لتحسين مركزه في الدوري وتحقيق انتصار جديد.

ترتيب النصر والرياض

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، محققًا 5 انتصارات و4 تعادلات. على الرغم من تعثره في المباراة السابقة أمام الهلال، إلا أن الفريق بقيادة رونالدو يتطلع إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز في مباراة اليوم. في المقابل، يأتي فريق الرياض في المركز السادس برصيد 14 نقطة، محققًا 4 انتصارات، وتعادلين، و3 هزائم.