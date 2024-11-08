نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز ينتقد أداء لاعبي الزمالك ضد سموحة.. ويكشف موقفه من الميركاتو القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، عن استيائه من الأداء الدفاعي لفريقه في المباراة التي جمعته بسموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري NILE"، والتي انتهت بفوز الزمالك 2-0.

جوميز: لم نضغط بقوة على الفريق السكندري

قال جوميز في المؤتمر الصحفي: “لم نكن على مستوى الدفاع المطلوب أمام سموحة، حيث تركنا لهم مساحات كبيرة، ولم نضغط بقوة على الفريق السكندري، افتقدنا السيطرة على الكرة وافتقدنا التركيز في الحفاظ عليها. الهدف الأول جاء بفضل الضغط الجماعي”.

وأضاف جوميز: “أنا مهتم بلاعبي الزمالك فقط، وأركز على تطويرهم. لدينا الكثير من المشاكل، والحل لا يكمن دائمًا في جلب لاعبين جدد، الأهم هو التنظيم والاحترافية، بالإضافة إلى تحسين الوضع المالي للنادي، وعند حل مشاكل اللاعبين المادية والنادي بشكل عام، يمكننا التفكير في صفقات جديدة”.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على سموحة 2-0، حيث سجل ناصر منسي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد خطأ من الهاني سليمان، حارس سموحة، الذي حاول المراوغة من منسي الذي انتزع الكرة وسجلها في الشباك، وفي الدقيقة 85، سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني للزمالك.