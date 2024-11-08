نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم جديد على ردار منتخب مصر في نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الشارع الكروي المصري حالة من الترقب خلال الساعات القادمة، حيث ينتظر إعلان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقررتين في 15 و19 نوفمبر الجاري.

وفي الوقت الذي تقترب فيه اللحظات الحاسمة للإعلان عن التشكيلة النهائية، كشفت ببعض التطورات المثيرة داخل معسكر منتخب مصر.

أبرز هذه المفاجآت هو استدعاء مهاجم المصري البورسعيدي، صلاح محسن، إلى صفوف الفراعنة من جديد، بعد فترة غياب.

حسام حسن قرر إضافة بعض الوجوه الجديدة إلى قائمته، خاصة بعد التأهل المبكر للنهائيات القارية بفضل 4 انتصارات متتالية.

ومن اللافت أن محسن يعود مجددًا إلى المنتخب بعد أن شارك في 5 مباريات دولية مع الفراعنة في 2018 تحت قيادة خافيير أجيري. كما يشير مصدرنا إلى أن طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، مرشح أيضًا للعودة إلى تشكيلة منتخب مصر بعد تألقه مع المارد الأحمر.