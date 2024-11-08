محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول الإنجليزي، عن شهر أكتوبر الماضي، بعد المستويات القوية التي قدمها مع الريدز.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول، عبر منصة "إكس"، عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر الماضي، للمرة الثانية هذا الموسم.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في الفوز بالجائزة على حساب كل من إبراهيما كوناتي الوصيف، ورايان جرافينبيرتش في المركز الثالث.

وتألق مو صلاح خلال شهر أكتوبر من خلال تسجيله 3 أهداف وصنع مثلهما خلال 6 مباريات بمختلف المسابقات.

وقال صلاح خلال تسلمه الجائزة في مركز تدريب أكسا اليوم: "إنه شعور رائع عندما يتألق الفريق ويفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية. لا أعتقد أنني سأكون سعيدًا إذا كنت ألعب جيدًا والفريق لا يفوز".

وأضاف: "لكن الشيء الأكثر أهمية هو الاستمرار على هذا المنوال ونأمل أن نستمر في الفوز بالمباريات."

وعندما سُئل عن اللحظة المفضلة له في أكتوبر، كشف: "أعتقد أنها كانت أمام تشيلسي عندما سجل كورتيس لأنني قدمت له عرضية جيدة ونحن نتدرب على ذلك كثيرًا في التدريبات".

وتابع: "لذا عندما تفعل ذلك في المباراة، تشعر بشعور رائع - خاصة وأن الهدف كان الثاني. كنت سعيدًا من أجله وسعيدًا بتقديم تمريرة حاسمة ومساعدة الفريق على الفوز بالمباراة".