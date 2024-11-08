نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر منسي يفتتح التسجيل للزمالك أمام سموحة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن ناصر منسي، مهاجم الزمالك، من تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام سموحة في الدقيقة الثالثة من المباراة، مستغلًا خطأ من الهاني سليمان، حارس سموحة.

وذلك في اللقاء الذي يقام حاليًا على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وكان تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، محمد شحاتة

الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"

وفي مقاعد البدلاء، يتواجد: محمد صبحي، جيفرسون كوستا، أحمد محمود، أحمد فتوح، زياد كمال، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، كونراد ميشالاك، عمر فرج، حسام أشرف.

