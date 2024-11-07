نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره حرس الحدود في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد ضد حرس الحدود في الدوري المصري

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تقام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة الاتحاد أمام حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - صبحي سليمان.

خط الدفاع: عبد الله بكري - مصطفى إبراهيم - مروان داوود - محمد المغربي - كريم يحيي - محمود شبانه - عمرو صالح.

خط الوسط: عمر الوحش - مورو ساليفو - عبد الغني محمد - ناصر ناصر - كريم الديب - هشام عادل - أحمد الشيمي - آدهم علاء.

خط الهجوم: بواتينج - بيكالي أوبامي - إيمانويل ابيه - فادي فريد - إسلام سمير.