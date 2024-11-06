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أحمد جودة - القاهرة - احتفى النجم الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ميلان الإيطالي، بالتغير الدفاعي في أداء فريقه أمام ريال مدريد الإسباني من أجل حصد الفوز في قلب (سانتياغو برنابيو) (3-1) في رابع جولات مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال أوروبا.

موراتا يحتفي بانتصار ميلان في البرنابيو ويوجه رسالة لإسبانيا

وأكد موراتا في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "كان يجب تقديم التضحيات اليوم، مع الوضع في الاعتبار أن ريال مدريد فريق عظيم بلاعبين من ذوي الموهبة الكبيرة، وكان علينا أن نضحي ونركض جميعنا، كانت مباراة مهمة لكي ندرك قيمتنا الحقيقية كفريق، وعندما نكون 11 أسدًا في الملعب، فمن الصعب هزيمتنا أمام أي فريق".



كما أبدى النجم الدولي، الذي سجل هدف تقدم فريقه الثاني في الدقيقة 39، سعادته بالنتيجة التي كللت جهود اللاعبين في المباراة.

وقال في هذا الصدد: "استطيع التأقلم على كل المواقف، وأريد دائمًا الفوز، وأن يفوز ميلان، حتى إذا شاركت كحارس مرمى، ما يهمني هو الفوز".

ولم يغفل موراتا التضامن مع ضحايا إعصار (دانا) الذي ضرب إسبانيا، تحديدا إقليم فالنسيا شمال شرقي البلاد، وتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوضح: "أرسل تعازي الحارة وعناقي لكل العائلات المتأثرة من إعصار (دانا)، وكذلك لأولئك الذين يقدمون المساعدة من القلب، فخور برؤية بعض زملائي يساعدون، وأتمنى أن أكون معهم، ولكن علينا المواصلة والدعم بطريقتنا، فخور بكوني إسباني، ورؤية الجميع يقدم المساعدة".